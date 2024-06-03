新品タグ付き♡DOORS ボイルギャザーフレンチスリーブブラウス✽black

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ご覧いただきありがとうございます(୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)今季ドアーズで購入したものになります⭐︎୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧✽2023SSアーバンリサーチドアーズボイルギャザーフレンチスリーブブラウス新品未使用品【定価8800円】✽色ブラック✽サイズM身幅約68cm着丈64cmゆき34.5cm✽素材麻50%綿50%୨୧┈┈アイテム説明┈┈୨୧軽く清涼感のあるコットンボイル生地を使用したブラウスは、肩まわりにたっぷり入ったギャザーが程よいボリュームを出してくれるアイテム。風合いのある生地は広がりすぎず、シックな落ち着いたカラーも天然素材に載ることで、軽やかな夏のスタイリングに合わせて楽しめるブラウスです。しっかりと長さもあるため腰回りのカバーにも一役買います。-----------------------------透け感:ややあり(BLK,KHK)あり(L.BEG)伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なし-----------------------------即購入okです⑅◡̈*。#konohacoカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏