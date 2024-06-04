ジェーンマープル　ブラウス

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商品詳細
カーディガンやジャケットに合わせやすいブラウスです。珈琲染めのようなグレーよりのベージュがかったお色です。サイズはS～Mくらいの感じです。カラー...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,夏,秋,冬ピンクハウスジェーンマープルロリータベイビーザスターズシャインブライトアンジェリックプリティエミリーテンプルキュートシャーリーテンプルプープレ等お好きな方にもオススメです。
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