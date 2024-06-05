（新品未使用）　Donoban ドノバン　フリルカラー　ノースリーブ　ホワイト

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トップス レディース ノースリーブ[品番：DNBW0015717]｜DONOBAN（ドノバン）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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Donobanドノバンフリルカラー ノースリーブホワイトクローゼットの整理のため出品しています。基本的にお気に入りのお洋服ばかりですので、出品を迷ってはいます。突然削除する場合もございますのでご了承ください。手数料、送料もありますので、過度なお値段交渉はご遠慮ください。◎新品、未使用◎受け取ったままの状態◎一度も袖を通していません郵送時は、小さく梱包させて頂きます。※写真はHPなどから拝借しております。まだまだ他にもマチャット、アンミヌなどレディースのお洋服ありますので、良かったらどうぞ。カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···夏