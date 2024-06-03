Desigual ブラウス

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#desigual#デシグアル★送料無料★★即購入可★★同時購入割有り★※購入前にコメント下さい。★フォロー割有り★※購入前にコメント下さい。購入後の割引はできませんのでご了承下さい。【商品説明】■商品ブラウス新品未使用■サイズSサイズ■ブランドDesigualデシグアル■カラー花柄【注意事項】※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※商品状態は十分注意して点検していますが、中古品であること、自宅保管のしていたものであることをご理解をいただける方のみお願いします。