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ご確認用ブラウス　大島紬の解き生地から
商品番号 X27909641917
商品名

ご確認用ブラウス　大島紬の解き生地から
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大島紬の、ブラウス大島紬の解き生地からのさくひんです。昨年より、シャープになっております。バイアス仕立てショールカラーラウンドヨーク裾広がりのシルエット後ろにタックありシルクは軽くシワになにくくご旅行の一枚にどうぞ。サイズ説明着丈　　　69㎝袖丈　　肩の、ネックから53㎝前開き　　23㎝裾廻り　　145㎝袖口　　　28㎝着物のリメイク作品に、ご理解いただける方宜しくお願いします、
http://narcologia.ru/goods/manufacture792941.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful12451.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming993292.html

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