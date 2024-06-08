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- ご確認用ブラウス 大島紬の解き生地から
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商品詳細
大島紬の、ブラウス大島紬の解き生地からのさくひんです。昨年より、シャープになっております。バイアス仕立てショールカラーラウンドヨーク裾広がりのシルエット後ろにタックありシルクは軽くシワになにくくご旅行の一枚にどうぞ。サイズ説明着丈 69㎝袖丈 肩の、ネックから53㎝前開き 23㎝裾廻り 145㎝袖口 28㎝着物のリメイク作品に、ご理解いただける方宜しくお願いします、
http://narcologia.ru/goods/manufacture792941.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful12451.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming993292.html
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