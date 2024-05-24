theory セオリー　半袖ブラウス　パフスリーブ　リボンブラウス　白M

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セオリーのリボン付きパフスリーブブラウスです。コットンにナイロンの入ったストレッチ素材です。サイズ2身幅45.5着丈63アシメトリーよようにリボンが向かって右寄りになっています。usedになりますのでご理解頂きご購入よろしくお願い致します。セオリーtheoryセオリーパフスリーブリボン半袖ブラウス白素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋