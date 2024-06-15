COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 新作 未使用 オレンジ

ご覧いただきありがとうございます。お取引終了まで丁寧な対応を心がけますので、よろしくお願いいたします。ご購入希望の方は必ず購入手続き前にコメントにてご確認をお願いいたします。発送は全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。通常は発送後1～3日でのお届けになります。即日発送も可能ですので、ご希望の際はコメントをお願いいたします。その他、ご質問やご不明点など御座いましたら、お気軽にコメントください。【商品詳細】商品名：ソーホーバッグ・シグネチャージャカード商品の状態：新品・未使用定価：66,000円型番：CJ814サイズ：縦16cmx横26.5cmxマチ7.5cmカラー：ブラス/サンオレンジオレンジ素材：シグネチャージャカード、 リサイクルレザー仕様：内側にジップポケット マグネットスナップ開閉、裏地付き 取り外し可能ハンドル、長さ18.5cm 重さ約390g付属品：ケアカード 保存袋こちらの商品は、北米COACHアウトレットで購入した正規品です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、ご安心してお買い求めくださいませ。その他にもコーチの新作、小物、財布、、長財布、バッグ、リュック、バック、ショルダーバッグ、トートバッグ、ハンドバッグ、コラボ、レキシー、バスキア、も出品してますので、是非ご覧ください#なっちゃんおすすめ一覧#コーチ#coach#ハンドバッグ#リュック#ハンドバッグ#トートバッグ#ブランド財布#ブランド長財布#ショルダーバッグ#モテ#ブランド#ブランドバッグ#COACH#2WAY#新作#新品#未使用



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