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ネックレスcoachロングネックレス
商品番号 W80442690555
商品名

ネックレスcoachロングネックレス
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールド装飾···その他ストーンカラー···ゴールド未使用品です花のようなモチーフが二つついてます165$アメリカのcoachで買ってしまったままです袋が汚れていますが、製品はひとつも汚れてませんアクセサリー証明書付き#coach#ネックレス　#ロングネックレス#プレゼント　#清楚　#クリスマス#誕生日　#イベント
http://narcologia.ru/goods/calling465550.html
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