ネックレスcoachロングネックレス

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商品詳細
材質···ゴールド装飾···その他ストーンカラー···ゴールド未使用品です花のようなモチーフが二つついてます165$アメリカのcoachで買ってしまったままです袋が汚れていますが、製品はひとつも汚れてませんアクセサリー証明書付き#coach#ネックレス #ロングネックレス#プレゼント #清楚 #クリスマス#誕生日 #イベント
http://narcologia.ru/goods/calling465550.html
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