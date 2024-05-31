アバクロンビー\u0026フィッチ ダウンベスト レディース

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商品詳細
アバクロンビー\u0026フィッチダウンベストレディースサイズ XS着丈 51cm肩幅 36cm身幅 43cm袖口あき 20cm（自己採寸なので多少の誤差は生じます、ご了承下さい）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビー季節感···秋、冬フード···フードあり（取外し不可）アメリカのアバクロのショップで新品購入後4.5回着用しました、サイズアウトしてしまい込んでありました。自宅オシャレ着洗濯済みです。
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