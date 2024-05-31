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アバクロンビー\u0026フィッチ ダウンベスト レディース
商品番号 M91669121200
商品名

アバクロンビー\u0026フィッチ ダウンベスト レディース
ブランド名 アバクロンビーアンドフィッチ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アバクロンビー\u0026フィッチダウンベストレディースサイズ　XS着丈　51cm肩幅　36cm身幅　43cm袖口あき　20cm（自己採寸なので多少の誤差は生じます、ご了承下さい）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビー季節感···秋、冬フード···フードあり（取外し不可）アメリカのアバクロのショップで新品購入後4.5回着用しました、サイズアウトしてしまい込んでありました。自宅オシャレ着洗濯済みです。
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