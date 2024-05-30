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オールドマンズテーラー
商品番号 B67090844699
商品名

オールドマンズテーラー
ブランド名 オールドマンズテイラー
特別価格 税込 5,375 円
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商品詳細

ストール(ブランケット)です。大判サイズで、色は明るめの赤です。タグ付きです。試着はしていました。自宅保管していました。シワは見られますが、汚れはありません。できるだけコンパクトにして送らせていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse753491.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral420032.html
http://narcologia.ru/goods/troupe109111.html

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