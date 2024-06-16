rienda ギャザーネックパフスリーブワンピース

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カラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、秋、冬riendaのワンピースです。正規品です。1度着用しましたがサイズや骨格が合わず着ていないため出品させて頂きます。定価14,300円