ステラマッカートニー　 ファラベラタイニートート　ブラック

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ステラマッカートニー ファラベラタイニートート ブラックサイズ：18x17.5x6cmハンドルの高さ：7cmストラップの長さ：47cm重さ：約0.38kg・2020年に銀座三越にて購入・使用感あり(写真3枚目フラップボタン部分/写真4枚目汚れありです)その為安く出品しています。経年品ですので、状態を写真にてご確認頂きご納得いただいた上で、素人の長期自宅保管品にご理解のある方のみ宜しくお願い致します。気になる点などあれば写真を追加いたしますのでコメントをお願いします。付属品は保存袋、ギャランティカード、タグ、購入時に付いていた物。写真にある物が全てです。（写真2枚目こちらは私が銀座三越の店舗にて購入した確実正規品です。・ギャランティーカードもあります正規品です。購入後のすり替え防止の対策を取らせていただく場合があります。お受け取り後の苦情対応は一切出来ません。あらかじめご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。