エルメスHERMES マフラー 《カザック・ピル・オ・ファス》01新品未使用品

素材...カシミヤ商品番号：H259105S01国内正規店購入品になります。箱入り、定価￥127,600円新品未使用品な為、シミや糸釣り等は無くとても綺麗な状態です。定価以下出品しております。値下げを要求される方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。2023春夏コレクション《カザック・ピル・オ・ファス》マフラーカシミア100%ジャカード織りの、たっぷりとしたカシミアマフラー。幾何学的なフォルムとコントラストカラーのラインを用いて、グラフィカルでミニマリストなデザインをあしらっています。イギリス製サイズ：40×195cm



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