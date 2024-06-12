エルメスHERMES マフラー 《カザック・ピル・オ・ファス》01新品未使用品

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商品詳細
素材...カシミヤ商品番号：H259105S01国内正規店購入品になります。箱入り、定価￥127,600円新品未使用品な為、シミや糸釣り等は無くとても綺麗な状態です。定価以下出品しております。値下げを要求される方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。2023春夏コレクション《カザック・ピル・オ・ファス》マフラーカシミア100%ジャカード織りの、たっぷりとしたカシミアマフラー。幾何学的なフォルムとコントラストカラーのラインを用いて、グラフィカルでミニマリストなデザインをあしらっています。イギリス製サイズ：40×195cm
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