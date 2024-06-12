希少　★ レスポ　モリー　ヒットパレード35 過去柄　人気柄パッチワーク

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レスポートサック過去柄。35周年記念柄軽くてお荷物が沢山入るので一泊旅行にもお使いいただけます。持ち手は薄着の場合、肩掛けできます。●サイズ：縦幅23cm横幅上31cm下35マチ18cm●素材：ナイロン●付属品：ポーチ●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、長期保存の中古品であるということをご理解お願いします。レスポ大好きでコレクションしていました。未使用、長期保存品になります。クローゼット整理のために出品します。自宅保管品になります。経年劣化などあるかと思いますので、状態に神経質な方の購入はお控え下さい。気持ちの良いお取引ができる方の購入をお待ちしております。⚠️並行輸入品のため、縫製の甘い場合がございます。細部の仕様など細かな事が気になる方は購入なさらないでください。私が購入した金額より破格で出品しております。返品、キャンセル無きようよく考えてからご購入下さい。商品は折り畳んで圧縮して梱包します。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン