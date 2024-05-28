】ペレボルサ　PELLE BORSA アンミカコラボ 3way

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カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···本革アンミカ×ペレボルサのコラボバッグです。シーンに合わせて使用できるトートリュックです。金具を外したらA4収納のトートバッグに、前で金具を留めればリュックとして使えます。サイズ（多少の誤差がございます）W33（最大幅44)×H27×D13cm素材:牛革シュリンク付属品:ショルダーニホン(リュック用\u0026ショルダー用)、ポーチ、タッセル、保存袋好みのお色目で購入し一度だけ使いましたが、普段リュックを使わないため、あまり出番がないので出品致します。お使い頂ける方にお譲りしたいと思います。