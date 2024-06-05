サンローラン　テディ　巾着型　バッグ　イブサンローラン

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商品詳細
カラー···ブラック数年前に名古屋高島屋で購入したサンローランのテディバッグです。2回のみの使用でかなり状態良いと思います。写真で確認をお願いします。ラグジュアリーなシルバーチェーン、上質なラムスキンを使用したサンローランの名作バッグ。お探しの方も多いかと思いますので詳細は省略しますが、こちらミニサイズではなく通常サイズ、写真1枚目のサイズ感です。念のため中古品にご理解のない方は購入をお控えください。こちら人気商品なので、お早めのご検討をおすすめいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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