アンティカ　水彩アート柄シャツ

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着るだけで雰囲気ある人に♡程よくモードで上品に大人っぽい柄は雰囲気抜群な一着です。・お尻がすっぽり隠れる長めの丈になってます。・レーヨン×ナイロン素材でシワになりにくいです。(定価)4950円タグは外しましたが、自宅での試着のみです。自宅保管にご理解いただける方のみお願いします。