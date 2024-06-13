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amiur sheer lame knit
商品番号 M96987793818
商品名

amiur sheer lame knit
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回ほど使用しましたが美品です。シンプルなデザインながらも透け感をお楽しみ頂けるトップス。バイカラーになっているので１枚でアクセントのあるアイテムです。体のラインを拾わないデザインに、サラサラとした生地感なので涼しげにお召し頂けます。◯総丈56cm◯胸囲46×2cm◯肩幅36cm◯袖丈28cmカラーivory
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