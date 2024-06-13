【美品】フレッドペリー×ミントデザインズ ポロシャツ

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商品詳細
FREDPERRY×Mintdesignsポロシャツサイズ UK10日本ではMサイズあたりかと思います。1.2回の着用で保管していたため状態良好です。あくまでユーズドですのでご了承ください。他にもフレッドペリートップスを出品しています。
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