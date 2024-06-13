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【美品】フレッドペリー×ミントデザインズ ポロシャツ
商品番号 V61103067505
商品名

【美品】フレッドペリー×ミントデザインズ ポロシャツ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREDPERRY×Mintdesignsポロシャツサイズ　UK10日本ではMサイズあたりかと思います。1.2回の着用で保管していたため状態良好です。あくまでユーズドですのでご了承ください。他にもフレッドペリートップスを出品しています。
http://narcologia.ru/goods/ordering782979.html
http://narcologia.ru/goods/peroration32515.html
http://narcologia.ru/goods/encourage173472.html
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