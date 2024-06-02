セオリーリュクス　カットソー　Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏サイズ 32昨シーズンに気に入り百貨店にて白、黒購入しました。2、3度着用しホームクリーニング済みにて保管しておりました。高橋リタさんとのコラボ商品です。同じ様なデザインが増えましたので、お出しします。小さなサイズをお探しの方、大変綺麗なシルエットですのでご検討ください。写真1の色違いです。お出しするのは、黒です。お間違いなくお願い致します。
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