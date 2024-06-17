トミーゴルフ レディース ポロオレンジ 特注刺繍入り

トミーヒルフィガーゴルフから特注刺繍入りレディースポロシャツを出品します。上品なシャツに仕上がっています。素材はコットン100％です。トミーゴルフに依頼して入れた特注ロゴです。左胸に特注刺繍があり、さらに左裾に小さなフラッグ刺繍があります。サイズはXS、S、Mです。ご希望のサイズをおしらせください。XSサイズ 肩幅37センチ、身幅42センチ、着丈61センチ。Sサイズ 肩幅38センチ、身幅45センチ、着丈62センチ。Mサイズ 肩幅40センチ、身幅48センチ、着丈65センチ。同じモデル、色違いをお求めの方。2着で11400円、3着で16500円とさせていただきます。色によってはサイズ完売しておりますので必ずコメントにてご質問お願いいたします。新品未着用ですが少し古いモデルです。ご了承の上お願いいたします。送料は全国無料です。よろしくお願いいたします。



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