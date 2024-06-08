コラージュ　ガリャルダカガランテ　クルーネック　サテンブラウス

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COLLAGE GALLARDAGALANTE - 美品✨コラージュガリャルダガランテ ...

コラージュのサテンブラウスサイズ フリー肩幅38身幅48着丈64袖丈...袖なし柄・デザイン...無地色…イエロー系サラリと着やすいブラウスです。前開けにしてジレ風に羽織ってもステキです。着用回数少なめ気になる点がありましたらご購入前にコメントよりご質問下さい。よろしくお願い致します。