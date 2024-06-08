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コラージュ　ガリャルダカガランテ　クルーネック　サテンブラウス
商品番号 E51532622527
商品名

コラージュ　ガリャルダカガランテ　クルーネック　サテンブラウス
ブランド名 コラージュガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コラージュのサテンブラウスサイズ　フリー肩幅38身幅48着丈64袖丈...袖なし柄・デザイン...無地色…イエロー系サラリと着やすいブラウスです。前開けにしてジレ風に羽織ってもステキです。着用回数少なめ気になる点がありましたらご購入前にコメントよりご質問下さい。よろしくお願い致します。
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コラージュ　ガリャルダカガランテ　クルーネック　サテンブラウス
サテンブラウス | COLLAGE GALLARDAGALANTE(コラージュ ガリャルダ ...
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