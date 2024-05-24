ships シップス ドットブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。シップスソリッドフリルピンタックレースブラウス定価14,960円2、3回ほど着用綺麗な状態です。これからの季節、ジャケットやカーディガンのインナーにいかがですか？さらっとしてとても着心地が良いです。美品ですがあくまで中古品、自宅保管ですのでご理解の上、ご検討よろしくお願いします！Spick\u0026Spandemi-luxeBEAMSienanobleROPEbeamsunitedarrows
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