ships シップス ドットブラウス

ご覧いただきありがとうございます。シップスソリッドフリルピンタックレースブラウス定価14,960円2、3回ほど着用綺麗な状態です。これからの季節、ジャケットやカーディガンのインナーにいかがですか？さらっとしてとても着心地が良いです。美品ですがあくまで中古品、自宅保管ですのでご理解の上、ご検討よろしくお願いします！Spick\u0026Spandemi-luxeBEAMSienanobleROPEbeamsunitedarrows



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