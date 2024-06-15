born from rock ピアス

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商品詳細
bornfromrockdoublehoopearringdeptのオンラインで購入した正規品で、19800円でした。品質はシルバーです。1回着用しただけになります。箱はないので、厳重に包装して発送いたします。よろしくお願いします。以下は商品紹介を抜粋したものです。↓イスラエル・テルアビブ発のジュエリーブランド''BornFromRock''ふたつのフープが揺れるピアスは存在感抜群。手持ちのフープピアスと合わせたコーディネートや、小さめのものと合わせて片耳だけにボリュームを持たせたりと組み合わせを楽しんで。
http://narcologia.ru/goods/Taipei699271.html
http://narcologia.ru/goods/protein741534.html
http://narcologia.ru/goods/freezer371998.html
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