born from rock ピアス

bornfromrockdoublehoopearringdeptのオンラインで購入した正規品で、19800円でした。品質はシルバーです。1回着用しただけになります。箱はないので、厳重に包装して発送いたします。よろしくお願いします。以下は商品紹介を抜粋したものです。↓イスラエル・テルアビブ発のジュエリーブランド''BornFromRock''ふたつのフープが揺れるピアスは存在感抜群。手持ちのフープピアスと合わせたコーディネートや、小さめのものと合わせて片耳だけにボリュームを持たせたりと組み合わせを楽しんで。



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