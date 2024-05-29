【最終お値引き】ルイヴィトン ダミエ アズール ジッピー 長財布 箱付

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【極美品】ルイヴィトンダミエアズールジッピーオーガナイザー長財布箱・リボン付きになります！\\最終お値引き/10/29(日)24時まで★大人気のダミエアズールのお財布です！★どなたでもお洒落で可愛くお使えいただけるお財布となっております♪︎他にも多数出品しておりますので是非覗いてみてくださいm(__)m#ほにょ出品一覧リスト■角などの表面の状態→角スレは少々ありますが、表面などには、その他目立った傷や汚れなどもなく、綺麗な状態です❀(写真参考)■金具類メッキの状態→多少の傷はありますが、全体的に光沢があり、綺麗な状態です◎(写真参照)■ファスナーの開閉などの状態→ファスナーの開閉は内外と共にスムーズです◎■内側の状態→使用感少なめ♪︎お札入れ、小銭入れともベタつきや汚れなどは無く、とても綺麗な状態です❀こちらのお品は新品ではありませんので、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能な長財布でございます。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております）☆可能な限り値下げ致します☆ご希望金額をお伝えください！★ーーーーーーーーーーー型番:N60012定価:97,900円ライン:ダミエカラー:アズールサイズ:約：W21cm×H12cm×D2.5cm付属品:箱・リボン製造番号:CA0160製造国:madeinSpainリユースショップにて購入ーーーーーーーーーーー★※フォローでさらに1,000円お値引き！購入してからではお値下げできない為購入前にコメントをお願い致します。カラー···ホワイト素材···本革柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布