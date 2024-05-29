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商品詳細
サイズ:高さ20cm幅(上部)24cm幅(下部)18cmマチ14cmショルダー対応サイズ:67～128cm付属ポーチ:H13cmPVC素材がおしゃれなショルダーバッグ。バッグインするとかわいいエコファーポーチ付き。ひねりの金具がラグジュアリーなムードを引き立てます！ショルダーは取り外して、ファーポーチにつけることが可能です。❒傷や汚れがあります。
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PVCバッグ エコファーポーチ付2WAYショルダーバッグ ショルダーバッグ ...
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