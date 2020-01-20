Labyrinth ラビリンス　コート

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商品詳細
平置き採寸丈 約78㎝バスト 約40㎝袖丈 約58㎝裏地ありポケットありボタンは全部で5個で、上の3個はくるみボタン、下の2個は内側でとめるタイプの透明のボタンです。（付属の予備ボタンもお譲りします。）中古のお品になりますので、フリマアプリにご理解頂ける方でお願いいたします。素人の採寸ですので、誤差はご了承ください。着丈···ミドルカラー···ピンクフード···フードなし季節感···春、秋、冬
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