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Labyrinth ラビリンス　コート
商品番号 I98788677215
商品名

Labyrinth ラビリンス　コート
ブランド名 ラビリンス
特別価格 税込 1,073 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平置き採寸丈　約78㎝バスト　約40㎝袖丈　約58㎝裏地ありポケットありボタンは全部で5個で、上の3個はくるみボタン、下の2個は内側でとめるタイプの透明のボタンです。（付属の予備ボタンもお譲りします。）中古のお品になりますので、フリマアプリにご理解頂ける方でお願いいたします。素人の採寸ですので、誤差はご了承ください。着丈···ミドルカラー···ピンクフード···フードなし季節感···春、秋、冬
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