ナノ・ユニバース　Vネックウエストドロストワンピース

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袖丈...半袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋ナノユニバースブイネックウエストドロストワンピースサイズ36タグ付き新品定価17,600円試着のみ2023年ウエストが絞れるのが気に入って購入しましたが、思ったよりも犬の毛がつきそうなので出品します。スタイル美人が手に入るウエストドロストデザインのワンピース。肩にかかるフレンチスリーブとラウンドのドロストでデザインも細見えも両得。オリジナルの爽やかなストライプ柄にも注目。しなやかな天然見え素材が軽やかで着るだけでシーズンムードが加速します。