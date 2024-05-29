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TOKYO MODE ワンピース　9号　レトロ
商品番号 L44231834748
商品名

TOKYO MODE ワンピース　9号　レトロ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,256 円
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商品詳細

【商品】ワンピース【ブランド】TOKYOMODE【サイズ】肩幅　約41.5センチ着丈　約105センチ身幅　約48センチ袖丈　約27.5センチ9号若干の誤差はご了承願います。【カラー】ブラウン　花柄【素材】画像9枚目をご確認下さい。【ご注意】・古着(新品の場合でも保管期間がある為)ですので写しきれない細かなキズや汚れ等がある可能性がございます。・採寸には多少の誤差がございます。・保管上または梱包での畳じわ等はご理解の上ご購入をお願いします。flo202308-079
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