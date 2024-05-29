TOKYO MODE ワンピース　9号　レトロ



レトロなコーラルオレンジ×ホワイトのフラワープリントワンピース



ワンピース 半袖 スクエアネック ボタン ウエスト 切り替え レトロ 細見え[品番：COKW0000030]｜coko.tokyo（ココトウキョウ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



東京ワンピースタワー、レトロな色合いでルフィたち描いた5周年 ...



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白襟ペイズリー柄長袖ウールワンピース 古着 ヴィンテージ〔MISS ...



裏地アリ/レトロ調/くるみボタン/ウエスト位置高めでスタイルアップ ...



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身長154cm以下のスタイルアップコーデ5選。低身長さんのおしゃれな ...



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【商品】ワンピース【ブランド】TOKYOMODE【サイズ】肩幅 約41.5センチ着丈 約105センチ身幅 約48センチ袖丈 約27.5センチ9号若干の誤差はご了承願います。【カラー】ブラウン 花柄【素材】画像9枚目をご確認下さい。【ご注意】・古着(新品の場合でも保管期間がある為)ですので写しきれない細かなキズや汚れ等がある可能性がございます。・採寸には多少の誤差がございます。・保管上または梱包での畳じわ等はご理解の上ご購入をお願いします。flo202308-079