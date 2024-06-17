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中綿コート　マウンテンパーカー　ネイビー　Lサイズ
商品番号 E50232612511
商品名

中綿コート　マウンテンパーカー　ネイビー　Lサイズ
ブランド名 クラフトスタンダードブティック
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入。2、3度着用しただけの美品です。ラグラン袖でゆったりした中綿コートです。とても暖かいのでインナーは薄手で大丈夫です。季節感···秋、冬カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···ナイロンフード···フードあり（取外し不可）ジップ・ボタン···ジップアップ着丈···ミドル
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