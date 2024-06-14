SHINee 公式ペンライト

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SHINeeOFFICIALFANLIGHT無線コントロール点灯確認済み(bluetoothモードは未確認)ペンライトケースは箱の底部に付属新品未使用ですが、撮影のため開封しています。今回のツアー用に購入しましたが、行けなくなてしまったのでお譲りします。購入して1ヶ月ほどですが、素人保管ですので、ケースの細かいキズ等を気にされない方からのご購入をお待ちしています。＃shinee#シャイニー