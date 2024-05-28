【美品】ふりふ ロングワンピース フリンジ ストライプ ライトブルー 前開き

【商品説明】■アイテムふりふ ワンピース ロングコート 羽織り 前開き ロング丈 マキシ丈 七分袖 フリンジ 透け感 パールボタン ストライプ 和服 着物風 フリーサイズ 希少 Aライン 美シルエット■サイズ タグ表記 FREE実寸着丈110.5肩幅50身幅53袖丈45※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■素材 本体:レーヨン64%ポリエステル36%フリンジ:ポリエステル100%■色 青 ブルー 水色 ライトブルー■状態 使用感もあまりなく、綺麗だと思います。※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。【ご案内】女性向け、男性向けだけでなく、ユニセックスなものもございますので、是非ご覧ください！フォローよろしくお願いいたします❇️#まめもの古着☑️簡易包装にて、ご購入から1～2日で発送させて頂きます。☑️全品送料無料◎☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。即購入大歓迎です◎管理番号:0523-0710-3278-559-A



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