⭐︎9/12〜お値下げ中⭐︎ ノースリーブ（AMERICAN RAGCIE）

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプ 上部は影編みになっていますカラー···ネイビー季節感···夏定価:13000円●状態:2.3年前に購入しましたが、1度も使用しないまま保管していました。多少のしわはありますが、キズやほつれ等はございません。
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