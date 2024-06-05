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☆★サマーセール★5200→4800☆★ハンドメイド★☆☆リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆イエロー、ブルー、ホワイトのポップな色の組み合わせに、白のレースとリボンが可愛らしい1枚です。裾部分のティアードが可愛らしいデザインになっています♪1枚で存在感のあるお品に仕上げました！ゆったりとしたシルエットですので、着心地も良いと思います。サイズ:FreeSize身丈:61cm身幅:53cm肩幅:42cm素材:綿カラー:イエロー×ブルー×ホワイトバックリボンボタン:なし袖:ノースリーブ柄:ボーダー