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- ★ハンドメイド★リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆
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商品詳細
☆★サマーセール★5200→4800☆★ハンドメイド★☆☆リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆イエロー、ブルー、ホワイトのポップな色の組み合わせに、白のレースとリボンが可愛らしい1枚です。裾部分のティアードが可愛らしいデザインになっています♪1枚で存在感のあるお品に仕上げました！ゆったりとしたシルエットですので、着心地も良いと思います。サイズ:FreeSize身丈:61cm身幅:53cm肩幅:42cm素材:綿カラー:イエロー×ブルー×ホワイトバックリボンボタン:なし袖:ノースリーブ柄:ボーダー
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☆リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆
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