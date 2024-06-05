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★ハンドメイド★リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆
商品番号 R73984227514
商品名

★ハンドメイド★リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆★サマーセール★5200→4800☆★ハンドメイド★☆☆リップル夏ブラウス☆ポップカラー☆イエロー×ブルー×ホワイト☆イエロー、ブルー、ホワイトのポップな色の組み合わせに、白のレースとリボンが可愛らしい1枚です。裾部分のティアードが可愛らしいデザインになっています♪1枚で存在感のあるお品に仕上げました！ゆったりとしたシルエットですので、着心地も良いと思います。サイズ:FreeSize身丈:61cm身幅:53cm肩幅:42cm素材:綿カラー:イエロー×ブルー×ホワイトバックリボンボタン:なし袖:ノースリーブ柄:ボーダー
http://narcologia.ru/goods/competitive80481.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle393825.html
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