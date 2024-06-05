限定値下　ハクジ　Ｕネック　タンクトップ　ノースリーブ　黒

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商品詳細
hakujiのUネックノースリーブカットソーです。カラーはブラック、価格は12100円だったと思います。購入後数回着用しただけですので、特筆すべきダメージ等ございませんが、USEDになりますので、神経質な方はご購入をお控えください。当方自身、fumikauchida、jonnlynx、cristaseya、nowos、pelleq、malionvintage、junmikami、wryht、8uede、sophiebuhai、photocopieu、オーラリー（auralee)、R.ALAGAN（ララガン）、charrita、unused、maryamnasserzadeh、mame等のブランドが好きなのですが、そういったブランドをお好きな方にもお勧めです。とても素敵なお品です。お探しの方、よろしくお願いいたします。ハクジhakujiコットン黒柄・デザイン...無地
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