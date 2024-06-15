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Darich ダーリッチ グラフィックパールTシャツ ホワイト ハイネック
商品番号 W78732925873
商品名

Darich ダーリッチ グラフィックパールTシャツ ホワイト ハイネック
ブランド名 ダーリッチ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即発送コメント不要新品未使用【サイズ】F着丈52cm,身幅39cm,肩幅35cm,前下がり5cm,袖丈13cm,袖幅15cm,裾幅31cm【カラー】ホワイト【商品詳細】楽ちんなのにリッチ見え！大粒のパールで施したグラフィックデザインが一目で可愛いおしゃれTシャツ♪伸縮性の高いもちもちとしたカットソーなので着心地に優れ、ストレスフリーにご着用していただけるのがポイントです！また、コンパクトなシルエットなのでどんなボトムとも相性が良く、着回し力にも優れた万能なアイテムとなっております♡値下不可格安出品のため、ご理解ください。自宅保管品のため、神経質の方はご購入をお控えください。購入意思のないコメントお控えください。
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