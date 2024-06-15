Jil Sander ポロシャツ

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JilSanderのポロシャツです。・サイズ：34・丈：80cm・幅：40cm素人採寸のため、誤差についてはご了承願います。色はグレーがかったグリーンです。特に目立った汚れはなく、まだまだ着ていただける状態です。服の保管袋も併せてお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋