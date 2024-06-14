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Orcival オーシバル 長袖シャツ ストライプ レディース
商品番号 X45078571934
商品名

Orcival オーシバル 長袖シャツ ストライプ レディース
ブランド名 オーシバル
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーシバルのラウンドカラーシャツです。目立った汚れ、傷みはありませんが、ユーズドであることご理解いだける方はご検討お願い致します。テイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
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