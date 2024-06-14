Orcival オーシバル 長袖シャツ ストライプ レディース

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商品詳細
オーシバルのラウンドカラーシャツです。目立った汚れ、傷みはありませんが、ユーズドであることご理解いだける方はご検討お願い致します。テイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
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