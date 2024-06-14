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新品未使用　ジャーナルスタンダードレリューム　フリルプルオーバー　22SS 黒
商品番号 T98296493635
商品名

新品未使用　ジャーナルスタンダードレリューム　フリルプルオーバー　22SS 黒
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。新品未使用品タグ付きジャーナルスタンダードレリュームフリルプルオーバーカラー：ブラックサイズ：フリー最後の画像にサイズ載せてます。◆大人可愛いフリルアイテムからTシャツがお目見え。カジュアルなアイテムと相性が抜群で、いつものコーデに取り入れるだけで大人可愛いスタイリングが叶います。綿素材なのでご自宅でケアしやすいのも嬉しいポイント◎肩回りをカバーしてくれるフリル袖で、一枚着としてはもちろん、サロペットのインナーにも着やすいアイテムです！昨年購入したものですが使用しておりませんでした。自宅保管しているものですので、ご了承頂けるようでしたらどうぞ宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖
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