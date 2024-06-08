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- 【美品 Lily Brown】リリーブラウン ロングシフォンワンピース
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商品詳細
#ちゃお！_古着屋にて古着多数出品しております。●ブランドリリーブラウン LilyBrown●状態未使用●サイズ（㎝）表記 フリー F身幅 44着丈120●素材ポリエステル 100●管理番号カラー···グリーン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬T70
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