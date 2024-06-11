TODAYFULかごバッグ

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商品詳細
TODAYFULのかごバッグです去年（2022）の春に買ったのですが、一度も使いませんでしたので、出品しようと思います。袋からは出してますが、未使用で汚れ、ほつれはないです。大切に使っていただけたら嬉しいです！
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