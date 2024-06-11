MARNI KIDS かごバッグ ショルダーバッグ 女の子 大人もOK ブラック

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即購入は大丈夫です!お写真一式のものを発送致します。大幅な値下げは考えておりません。気持ち良くお取引き出来る方、よろしくお願いします。本体：約高さ18cm×横幅22cm×奥行/マチ10cmハンドル：約4cmショルダー：最長約106cm（長さ調整可能）仕様：開閉：ベルト式ショルダー（取外し可能）※上記は素人がメジャーで採寸したサイズとなり、若干の差異がある場合がございます。予めご了承ください。☆素材の性質上、革や金具等に、シワ・小さな傷、加工ムラ等が見られる場合がございますが、風合いとしてご理解くださいますようお願い申し上げます。☆簡易包装、発送の際は宅急便（段ボール）発送致します、商品の外装/商品の内装に、輸送上による汚れ・破れ・潰れなどができる場合があります。☆アウトレット商品です。日本品質には及ばない場合があります。以上のことをご理解する上で、ご購入をお願い致します。