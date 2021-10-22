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MIUMIU ミュウミュウ ハンドバッグ 肩掛け可能 開口大きめ 革製 ブラック
商品番号 C54650059795
商品名

MIUMIU ミュウミュウ ハンドバッグ 肩掛け可能 開口大きめ 革製 ブラック
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,537 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☺︎即購入可能！購入希望のコメントは不要です。✍️ブランドMIUMIUミュウミュウ✍️商品名ハンドバッグ肩掛け可能バッグ開口大きめバッグ✍️サイズ縦：15横：45マチ：17.5✍️商品の状態多少の使用感はありますがまだまだ使用できる状態です。中古品をご理解いただける方のみご購入ください。◎四隅にスレあります。(写真3・4・6・7枚目ご確認ください)◎内部に汚れあります。(写真9・10枚目ご確認ください)✍️カラーブラック✳️購入前にプロフをご確認ください✳️レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください。＾＾フォロー＆まとめ割引できます。(^з^)私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください☺︎#5-4-24
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