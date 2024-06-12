クリスチャンルブタン　鞄　バッグ　てさげ　カバタ

即購入大歓迎！！コメントをくださり商談している商品でも先に購入された方優先致します(^^)基本的に24時間以内に発送しています。朝から仕事にいくので22時以降の購入は基本的に翌翌朝発送します(^^)間に合えば夕方発送致します♪梱包は基本的にプチプチ、ラップをまいて貰ってきたダンボール又は紙袋に入れて発送致します。商品状態動作良好品。一般的な使用感がありますが、比較的綺麗な商品です。（画像をご確認下さい）商品説明3〜4年前に購入してから週末などに使用しましたポーチの手提げ部分がとれかかっています。迅速丁寧をモットーに取り引きできるように心がけております(^^)



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