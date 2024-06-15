SixTONES 髙地優吾 アクリルスタンド

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SixTONES髙地優吾アクリルスタンド第1弾、第2弾、第3弾1度開封していますが特に目立った傷等はございません。素人保管のためビニールに少しシワがありますので、気になる方は御遠慮くださいセット売り、値下げ不可です、ご了承ください