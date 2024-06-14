ラルフローレン　ポロシャツ　L(14-16) ブラック　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でビックポニーのロゴが白、サイズはボーイズサイズのLで、レディースのLサイズとして着ておりました。メンズだとMサイズぐらいかなと思います。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅40身幅43.5着丈61
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