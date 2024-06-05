極美品　コーチCOACH　レディースハンドバッグトートバッグ　13880

★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★極美品 コーチCOACH13880キャンバス×メタリックダークブラウンこげ茶◎◎こちらの商品は中古品になりますので、付属品などが不足している場合がございます。写真に載せているのが全てになりますので、よくご確認の上、ご購入くださいm(__)m【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約25cm位（平置き） 底部…約37cm位・高さ…約28cm位・マチ…約10cm位・持ち手…約20cm位スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル、横置き約6本位。縦置き約9.10本位・A4サイズ、可【ポケット】・内側…・オープンポケット…2つ ・ペンポケット…1つ ・ファスナーポケット…1つ 【状態】・外側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・ショルダー…2か所スレあります。（写真あり）その他、目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mリサイクルショップにて購入しました。ご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。#レディース#キッズ#ブランド#普段使い#旅行#通勤#通学#出張#習い事#フォーマル#入学式入園式#卒業式卒園式#レジャー#アウトドア#イベント#肩掛けバッグ#マザーズバッグ#ビジネスバッグ#ハンドバッグ#トートバッグ#美品#コーチ



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