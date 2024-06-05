新品★レスポートサック ポケモンアンドフラワーズ トートバッグ セット 7891

新品未使用 送料無料 即購入可ギリギリ値段設定する為、値段交渉を断ります。ご了承くださいませm(__)mA4サイズがすっぽり入り、お仕事やジム、1泊のご旅行などにも人気のサイズ！肩掛けも出来てとっても便利！【型番】7891【サイズ】バッグ本体（約）縦29×横31×マチ18cm持ち手55cm附属ポーチ（約）縦15×横19cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナーポケット×1内側：ファスナーポケット×1・簡易梱包での発送となります。発送の際は折りたたんで発送させて頂きますので、折りジワがつく場合があります。・生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なる場合があります。・色味は出来る限り実物に近くなるよう撮影に努めていますが、ディスプレイ環境や光の具合により若干の差異が出ることがあります。・寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。上記内容、及び未使用ですが自宅保管であることを予めご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★新品未使用★LeSportsacレスポートサックポケモンアンドフラワーズトートバッグポーチセット7891送料無料カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ



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