良品✨ バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ゴールド金具 ホースマーク

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管理番号S230926-724E0517ご覧いただきありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【アイテム】BURBERRYバーバリーショルダーバッグポシェットサコッシュ斜め掛けクロスボディゴールド金具ホースマーク【寸法】縦約16cm横約23cmマチ約8cmショルダー最大約126cm※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。【状態】目立った傷、汚れなく、美品になります。まだまだ気持ち良く使って頂けます。※内側クリーニング済み＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は必ずご質問ください。【色】ネイビー【素材】PVC×レザー【購入先】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。