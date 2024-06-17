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JRA オーストリッチ　2WAYバッグ　エキゾチックレザー　パッチワーク　巾着型
商品番号 T79379423227
商品名

JRA オーストリッチ　2WAYバッグ　エキゾチックレザー　パッチワーク　巾着型
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JRAタグ付きオーストリッチの2WAYハンドバッグです。色んなカラーのオーストリッチがパッチワークされています。巾着の締め具合で形が全然変わるので2度楽しめます。たて　約25cmよこ　約35cmまち　約12.5cm未使用で綺麗な状態です。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring856096.html
http://narcologia.ru/goods/moisture491469.html
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